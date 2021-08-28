وزير الخارجية يستعرض مع الكاظمي العلاقات بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - استعرض وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «سرني زيارة جمهورية العراق ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي».

وأضاف: «واستعرضت مع دولته أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات وآمال شعوبنا نحو مزيداً من التقدم والازدهار».

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