متحدثة «التعليم» تكشف الإجراءات المتبعة حال وجود حالات اشتباه بكورونا في المدارس

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مشيرة إلى حرصهم على التحقق من تأمين رحلة تعليمية آمنة للطلاب، مطالبة بضرورة المسارعة في الحصول على لقاح كورونا.

وقالت الشهري في تصريحات لقناة «MBC»: «حرصنا على التحقق من تأمين رحلة تعليمية تتسم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ لذا فأبنائهم سيكونون في أمان وسيتم تطبيق الإجراءات قبل دخول الطالب إلى المدرسة بإبراز تطبيق توكلنا والتحقق من حصوله على جرعتين من اللقاح وفي حالة وجود اشتباه هناك غرف عزل جهزت لاستقبال الطلاب داخل المدرسة».

وأضافت: «وزير التعليم أنهى اجتماعه مع مدراء التعليم ليطلع على التقارير الدورية ليضمن تحقيق العودة الآمنة للمدارس والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال الطلبة والطالبات وهذا العام استثنائي خطط دراسة جديدة ومواد مطورة».

وتابعت أن منصة «مدرستي» رشحت من أفضل المنصات العالمية في التعليم الإلكتروني مقارنة 174 دولة، مضيفة أن وزارة التعلم تسعى لتطبيق استراتيجية وأنماط التعلم الإلكتروني الحديثة ومقررات الإلكترونية المعيارية والتي تمثل نموذجًا يسهل التعلم.

وواصلت: «يتم تطبيق استراتيجيات التعليم الإلكتروني ومنصة روضتي والتي تكفل فرصة تعليمية متكافئة وعمليات التطوير مستمرة والنجاحات التي حققت بالتأكيد والمواد الذي سيتم تدريسها هذا العام أساسية ومنها الإنجليزية والتفكير الناقد والمهارات الرقمية وغيرها من المواد».

وأتمت أن وزارة التعليم طبقت البروتوكلات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من «وقاية» وسيتم تصنيف المدارس وفقًا للنماذج لمراعاة متوسط عدد الطلاب داخل الصف بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتحقق من تصنيف المدارس وفقًا لهذه البروتوكلات.

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