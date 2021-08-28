«الصحة»: 5 أشياء يجب تطبيقها لتحقيق عودة دراسية آمنة

الرياض - محمد عبدالله - قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة الصحة، عن 5 أشياء يجب تطبيقها، لتحقيق عودة دراسية آمنة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، إنه يجب تطبيق التالي: أخذ الجرعتين من لقاح كورونا، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الجسدي، وعدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

وتستقبل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، غدًا الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين «المتوسطة والثانوية»؛ وذلك بعود الدراسة حضوريا وفقا للضوابط المقررة من قبل وزارتي «التعليم والصحة».

ووفق الضوابط المقررة بشأن «عودة الدراسة الحضورية»، تبدأ العودة إلى المدارس لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا.

ويتصدر ضوابط العودة الحضورية للدراسة، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

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عودة الدراسة حضوريا بالتعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.. الأحد