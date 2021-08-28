الشرقية تبدأ تطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى لإبداء الرغبات الاستثمارية لتطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة في حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران ومحافظة القطيف).

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المرحلة الاستثمارية ستسهم في الارتقاء بحركة النقل وخدمات الوصول وستُحدث نقلة نوعية بمنظومة نقل الحافلات بشكل عام، وذلك ضمن إستراتيجية المخطط الإعلاني الاستثماري التي أطلقتها الوزارة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتطبيق مفهوم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنها ستدعم نمط الحياة وسلامة البيئة وتعزيز مفهوم المدن العصرية والذكية باللوحات الإعلانية، والمحطات الرقمية التفاعلية، وتستشعر المشاهدات والتفاعلات وحركة المرور، ما يثري قواعد البيانات الخاصة بالدراسات والإحصائيات وتدعم تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة وكفاءة الإنفاق.

وأضاف المهندس الجبير أن هذه المرحلة الاستثمارية تتضمن حافلات النقل، ومحطات النقل، وسيارات الأجرة، وستدعم سلامة البيئة من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة بتصاميم عصرية، داعياً المستثمرين للمشاركة فيها عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، وكذلك بوابة الأمانة وحساباتها الرقمية.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. ١٣٠ غواصًا ينظفون أعماق شواطئ الشرقية