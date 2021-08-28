استشاري يحذر أهالي الطلبة من تقبيل واحتضان أبنائهم بعد العودة من المدارس ويوضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - وجه استشاري الأمراض المعدية ناصر توفيق، نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلبة، لعدم انتقال فيروس كورونا من المدارس إلى المنازل، مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد.

وقال استشاري الأمراض المعدية في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه يجب على الطفل أن يتعود على وجود عزل اجتماعي عن والديه لكي لا ينتقل فيروس كورونا من المدرسة إلى المنزل، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية وعدم التقبيل أو الأحضان.

وأضاف: «يجب على أهالي الطلبة عدم الاقتراب من أبنائهم لاحتمالية نقل فيروس كورونا من المدرسة إلى المنزل».

وأشار إلى أنه يجب على أطفال المدارس عدم الاقتراب من الأجداد وكبار السن للمحافظة عليهم من فيروس كورونا، مضيفًا أنه يجب تدريب الأطفال على عدم وجود الأحضان والتقبيل في ظل وجود فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم.

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