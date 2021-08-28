وزير التعليم يوجه رسائل للطلبة وأولياء الأمور قبل ساعات من العام الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن رحلة التعليم مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدعم القيادة وتعزيز الشراكة مع المجتمع، رغم تحديات جائحة كورونا في كل فصل ومدرسة وجامعة.

وتابع وزير التعليم: نبدأ على بركة الله عاماً دراسياً استثنائياً، نواصل فيه ما تحقق من منجزات ونجاحات بدعم قيادة رشيدة داعمة وممكّنة، ورؤية طموحة جعلت الإنسان أولاً لينافس عالمياً، وجهود مخلصة ومستمرة من منسوبي التعليم ليكون الوطن في موعد حضوره الأول.

وأشار إلى أن وزارة التعليم بذلت مع بداية العام الدراسي الجديد جهوداً كبيرة في تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والمنصات الرقمية، وتطبيق الفصول الثلاثة، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.

والتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم برؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة.

كما تناول استثمار جميع أنماط التعلّم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات،

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، ومعالي مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي، وعدد من منسوبي الوزارة.

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