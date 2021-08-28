«الصحة» تكشف 4 حقائق عن متحور دلتا.. وتوجه نصيحة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن 4 حقائق بخصوص المتحور دلتا، مشيرة إلى ضرورة أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منه.

ونشرت «الصحة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجراف يوضح حقائق عن المتحور دلتا، والتي جاءت كالآتي:

أكثر انتشارًا.

هناك دراسات ترجع أن بعض أعراضه أشد.

لابد من استكمال التحصين بجرعتين للحماية.

الإصابة السابقة لا تعطي مناعة كفاية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 543796 حالة.

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