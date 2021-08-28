بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح عقوبة تصوير الطلبة بالهواتف في المدارس

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن هناك عقوبة للطلاب والطالبات، الذين يصورون خلال اليوم الدراسي بمدة لا تزيد عن 6 أشهر، مشيرًا إلى ضرورة توعية وتثقيف الأطفال باحترام خصوصية الآخرين.

وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحات للإخبارية: «العقوبات تكون مخففة للطلاب أو توبيخية، أو وضعه تحت الرقابة المجتمعية».

وأضاف: «عقوبة الطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر».

وأوضح أن تصوير التنمر تعتبر جريمة، مشيرًا إلى أن دور المدرسة وأولياء الأمور مهم جدًا في التوعية والتثقيف باحترام خصوصية الآخرين.

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