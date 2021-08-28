أكد مدير التعليم بمحافظة «القريات»، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أن مدارس المحافظة باتت مستعدة على الوجه الأكمل لاستقبال طلابها وطالباتها، بعد أن خضعت لكل عمليات الصيانة والنظافة والجاهزية التامة، بمتابعة من الأقسام المختصة ومديري ومديرات المدارس، داعيا بالتوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. وعن تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، قال «الثبيتي»: تم توجيه الصحة المدرسية والأقسام المختصة بمتابعة تطبيق هيئة الصحة القائم على وقاية جميع المباني التعليمية، ومن بينها المدارس، ضمانا للوصول إلى صحة مجتمعية كاملة.
وأوضح أن «تعليم القريات» حظي بدعم للمشاريع التعليمية بأكثر من 100 مليون ريال، شملت مشاريع جديدة والصيانة والنظافة والترميم، وإنشاء فصول الطفولة المبكرة وغيرها، مثمنا في الوقت نفسه جهود كل الأقسام وإدارات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية، استعدادا لعودة آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم القريات: عودتنا آمنة ومدارسنا جاهزة للعام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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محمد يوسف
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