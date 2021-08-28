محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي. جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. "الخليج 365" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 06:19 PM "منيف الحربي" يحتفل بزواجه في القصيم "منيف الحربي" يحتفل بزواجه في القصيم احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي. جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. "الخليج 365" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "منيف الحربي" يحتفل بزواجه في القصيم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "منيف الحربي" يحتفل بزواجه في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.