- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزيتها الصحية والتربوية لاستقبال طلابها وطالباتها غدًا الأحد، بعد رحلة عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.
وكشفت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال طلابها في مستهل عام جديد، وسط بيئة تربوية وصحية، وأكدت اشتياقها لطلابها بعد أكثر 500 يوم من رحلة التعليم عن بُعد عبر البديل الناجح منصة "مدرستي" التي ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف في ظل جائحة كورونا.
ونوهت المدارس عبر حساباتها على تويتر بعد الترحيب بالطلاب والتعبير عن الاشتياق لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، بضرورة التقيد بـ"بروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ متمنية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 06:18 PM
بعد 500 يوم من التعليم عن بُعدوسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها
أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزيتها الصحية والتربوية لاستقبال طلابها وطالباتها غدًا الأحد، بعد رحلة عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.
وكشفت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال طلابها في مستهل عام جديد، وسط بيئة تربوية وصحية، وأكدت اشتياقها لطلابها بعد أكثر 500 يوم من رحلة التعليم عن بُعد عبر البديل الناجح منصة "مدرستي" التي ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف في ظل جائحة كورونا.
ونوهت المدارس عبر حساباتها على تويتر بعد الترحيب بالطلاب والتعبير عن الاشتياق لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، بضرورة التقيد بـ"بروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ متمنية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.
، وسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.