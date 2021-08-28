، لاعبو الأخضر يخضعون لفحص كوفيد 19.. قبل انتظامهم في معسكر الرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19)، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وكان في استقبال اللاعبين، في مقر المعسكر، المدير الفني للمنتخب الفرنسي إيرفي رينارد وطاقمه المساعد .
ويستهل الأخضر مشواره بالتصفيات في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على ملعب السلطان قابوس.
لاعبو الأخضر يخضعون لفحص كوفيد 19.. قبل انتظامهم في معسكر الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28
انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19)، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وكان في استقبال اللاعبين، في مقر المعسكر، المدير الفني للمنتخب الفرنسي إيرفي رينارد وطاقمه المساعد .
ويستهل الأخضر مشواره بالتصفيات في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على ملعب السلطان قابوس.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:28 PM
انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19)، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وكان في استقبال اللاعبين، في مقر المعسكر، المدير الفني للمنتخب الفرنسي إيرفي رينارد وطاقمه المساعد .
ويستهل الأخضر مشواره بالتصفيات في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على ملعب السلطان قابوس.
، لاعبو الأخضر يخضعون لفحص كوفيد 19.. قبل انتظامهم في معسكر الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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