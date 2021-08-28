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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.
ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.
يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.
منتخب فيتنام يصل الرياض.. استعداداً للقاء الأخضر مساء الخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-28
وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.
ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.
يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:26 PM
وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.
ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.
يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.
، منتخب فيتنام يصل الرياض.. استعداداً للقاء الأخضر مساء الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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