السعودية.. انخفاض قياسي لوفيات وإصابات كورونا في المملكة

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في المملكة منذ يناير الماضي (كانون الثاني) .



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة الجمعة والتي بلغت 244 حالة.

وتم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 531733 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة.