انطلاق المرحلة الأولى للاستثمار وتطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى لإبداء الرغبات الاستثمارية لتطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة في حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران ومحافظة القطيف).

الارتقاء بحركة النقل

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المرحلة الاستثمارية ستسهم في الارتقاء بحركة النقل وخدمات الوصول وستُحدث نقلة نوعية بمنظومة نقل الحافلات بشكل عام، وذلك ضمن إستراتيجية المخطط الإعلاني الاستثماري التي أطلقتها الوزارة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتطبيق مفهوم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها ستدعم نمط الحياة وسلامة البيئة وتعزيز مفهوم المدن العصرية والذكية باللوحات الإعلانية، والمحطات الرقمية التفاعلية، وتستشعر المشاهدات والتفاعلات وحركة المرور، مما يثري قواعد البيانات الخاصة بالدراسات والإحصائيات وتدعم تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة وكفاءة الإنفاق.

دعم سلامة البيئة

وأضاف المهندس الجبير أن هذه المرحلة الاستثمارية تتضمن حافلات النقل، ومحطات النقل، وسيارات الأجرة، وستدعم سلامة البيئة من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة بتصاميم عصرية، داعياً المستثمرين للمشاركة فيها عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، وكذلك بوابة الأمانة وحساباتها الرقمية.



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