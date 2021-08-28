السعودية | وزير الاستثمار السعودي للعربية: سنضاعف استثماراتنا الصحية مع المملكة المتحدة

شكرا لقرائتكم وزير الاستثمار السعودي للعربية: سنضاعف استثماراتنا الصحية مع المملكة المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.

وأوضح أن أبرز الشراكات بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية مؤكدا أن السعودية تعتزم توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة، بالتعاون مع بريطانيا.

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وأشار الفالح خلال المقابلة مع مراسلة "الأسواق العربية" في لندن إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاع المالي، موضحا أن الرياض تستهدف الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزا ماليا عالميا.

وكشف عن عقده اجتماعات مع بنوك بريطانية وجهات حكومية لنقل تجربتهم المالية.

اختتم وزير الاستثمار السعودي، أمس، زيارته للمملكة المتحدة، أجرى خلالها لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى لقاءاتٍ مع عددٍ من رؤساء كبريات الشركات.

وتأتي زيارة وزير الاستثمار السعودي، امتداداً لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني حول الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وزير الاستثمار السعودي يختتم زيارته للمملكة المتحدة

وجرى خلال الزيارة استعراض ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما بحث الفالح، مع الجانب البريطاني، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية، ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة.

وجرى إطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.

وزير الاستثمار السعودي يختتم زيارته للمملكة المتحدة

وناقش وزير الاستثمار سبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.

وكان الفالح خلال الزيارة، كلاً من وزير الاستثمار البريطاني؛ جيري جريمستون، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج،؛ والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم ستيف سميث.

كما عقد الوزير السعودي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في عدد من القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.