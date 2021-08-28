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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور ناصر توفيق، أنه يجب على أهالي الطلبة عدم الاقتراب من أبنائهم لاحتمالية نقل فيروس كورونا من المدرسة إلى المنزل، حتى تنتهي جائحة فيروس كورونا.
وقال د. "توفيق" لقناة "الإخبارية": ما أخشاه هو كيف سيكون سلوكنا مع الأطفال عند عودتهم من المدارس، ويجب عند عودة الطالب من المدرسة تجنب القبلات والأحضان.
وأضاف: يجب أن يعتاد الطفل أن يكون هناك عزل اجتماعي بينه وبين والديه كي لا ينتقل المرض فرضيًا من المدرسة إلى الطفل مرة أخرى، وسنغير العادات إلى أن تنتهي جائحة فيروس كورونا .
وأردف: نسبة التقاط الطلاب للفيروس عند عودتهم للمدرسة نسبة عالية، لذلك يجب أن نحذر، كما يفضل ألا يكون هناك احتكاك بكبار السن والجد والجدة.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 05:28 PM
شدد على ضرورة تغيير بعض العادات حتى تلوح نهاية الجائحة في الأفقاستشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور ناصر توفيق، أنه يجب على أهالي الطلبة عدم الاقتراب من أبنائهم لاحتمالية نقل فيروس كورونا من المدرسة إلى المنزل، حتى تنتهي جائحة فيروس كورونا.
وقال د. "توفيق" لقناة "الإخبارية": ما أخشاه هو كيف سيكون سلوكنا مع الأطفال عند عودتهم من المدارس، ويجب عند عودة الطالب من المدرسة تجنب القبلات والأحضان.
وأضاف: يجب أن يعتاد الطفل أن يكون هناك عزل اجتماعي بينه وبين والديه كي لا ينتقل المرض فرضيًا من المدرسة إلى الطفل مرة أخرى، وسنغير العادات إلى أن تنتهي جائحة فيروس كورونا .
وأردف: نسبة التقاط الطلاب للفيروس عند عودتهم للمدرسة نسبة عالية، لذلك يجب أن نحذر، كما يفضل ألا يكون هناك احتكاك بكبار السن والجد والجدة.
، استشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس ،
المصدر : الخليج 365
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