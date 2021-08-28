، نادية مجدي: أشجع ابنتي وكل لاعبات منتخب مصر ،

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صوتها يصدح في مدرجات بطولة كأس العرب الثالثة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.
نادية مجدي والدة حارس مرمى منتخب مصر المتألقة فرح سمير، لا تغيب عن مدرجات البطولة خاصة المباريات التي يكون منتخب مصر طرفًا فيها، وتجدها في المدرجات بصوتها المميز تشجع كل اللاعبات وتساند ابنتها.
تقول فرح سمير إنها تسمع طوال وقت المباراة صوت والدتها ولا غيره وبشكل واضح؛ مما يعطيها راحه نفسية وثقة أكبر، مضيفة: "أشعر بأن طاقتي للعب تصبح أفضل بوجود والدتي في المدرجات، هي تحضر وتهتف وأسمع صوتها بشكل واضح حتى لو كانت المدرجات ممتلئة".
في المقابل، تقول نادية مجدي: "أنا مع ابنتي منذ أن بدأت تمارس لعبة كرة القدم منذ ما يقارب 5 سنوات، عندما كان تلعب في صفوف فريق وادي دجلة؛ فأنا قريبة جدًّا من اللاعبات وأتعامل معهن كما أتعامل مع فرح لأنني أدرك أهمية القرب منهن ومدى تأثيره على مستواهن في الملعب".
وحول كرة القدم النسائية في مصر قالت: "بدأنا نشعر خلال هذه الفترة باهتمام أكبر في مصر، ونحن سعداء باستضافة بطولة كأس العرب، لأنها ستعطي دافعًا للاعبات وللاتحاد المصري وحتى الأندية المصرية لتستعيد الكرة النسائية هنا المكانة التي تستحقها".
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 05:23 PM
صوت يَصدح في مدرجات كأس العربنادية مجدي: أشجع ابنتي وكل لاعبات منتخب مصر
صوتها يصدح في مدرجات بطولة كأس العرب الثالثة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.
نادية مجدي والدة حارس مرمى منتخب مصر المتألقة فرح سمير، لا تغيب عن مدرجات البطولة خاصة المباريات التي يكون منتخب مصر طرفًا فيها، وتجدها في المدرجات بصوتها المميز تشجع كل اللاعبات وتساند ابنتها.
تقول فرح سمير إنها تسمع طوال وقت المباراة صوت والدتها ولا غيره وبشكل واضح؛ مما يعطيها راحه نفسية وثقة أكبر، مضيفة: "أشعر بأن طاقتي للعب تصبح أفضل بوجود والدتي في المدرجات، هي تحضر وتهتف وأسمع صوتها بشكل واضح حتى لو كانت المدرجات ممتلئة".
في المقابل، تقول نادية مجدي: "أنا مع ابنتي منذ أن بدأت تمارس لعبة كرة القدم منذ ما يقارب 5 سنوات، عندما كان تلعب في صفوف فريق وادي دجلة؛ فأنا قريبة جدًّا من اللاعبات وأتعامل معهن كما أتعامل مع فرح لأنني أدرك أهمية القرب منهن ومدى تأثيره على مستواهن في الملعب".
وحول كرة القدم النسائية في مصر قالت: "بدأنا نشعر خلال هذه الفترة باهتمام أكبر في مصر، ونحن سعداء باستضافة بطولة كأس العرب، لأنها ستعطي دافعًا للاعبات وللاتحاد المصري وحتى الأندية المصرية لتستعيد الكرة النسائية هنا المكانة التي تستحقها".
، نادية مجدي: أشجع ابنتي وكل لاعبات منتخب مصر ،
المصدر : الخليج 365
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