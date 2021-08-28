شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة "التعليم" توجه رسالة لـ أولياء الأمور قبل بدء الدراسة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة في الغد، مؤكدة حرصهم على التحقق من تأمين رحلة تعليمية آمنة للطلاب.

وقالت "الشهري": "حرصنا على التحقق من تأمين رحلة تعليمية تتسم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ لذا فأبنائهم سيكونون في أمان وسيتم تطبيق الإجراءات قبل دخول الطالب إلى المدرسة بإبراز تطبيق توكلنا والتحقق من حصوله على جرعتين من اللقاح وفي حالة وجود اشتباه هناك غرف عزل جهزت لاستقبال الطلاب داخل المدرسة".

وأضافت: "وزير التعليم أنهى اجتماعه مع مدراء التعليم ليطلع على التقارير الدورية ليضمن تحقيق العودة الآمنة للمدارس والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال الطلبة والطالبات وهذا العام استثنائي خطط دراسة جديدة ومواد مطورة"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وأكدت "ابتسام" أن منصة "مدرستي" رشحت من أفضل المنصات العالمية في التعليم الإلكتروني مقارنة 174 دولة، مؤكدة أن وزارة التعلم تسعى لتطبيق استراتيجية وأنماط التعلم الإلكتروني الحديثة ومقررات الإلكترونية المعيارية والتي تمثل نموذجًا يسهل التعلم.

وتابعت: "يتم تطبيق الاستراتيجيات التعليم الإلكتروني ومنصة روضتي والتي تكفل فرصة تعليمية متكافئة وعمليات التطوير مستمرة والنجاحات التي حققت بالتأكيد والمواد الذي سيتم تدريسها هذا العام أساسية ومنها الإنجليزية والتفكير الناقد والمهارات الرقمية وغيرها من المواد".

وأشارت "الشهري" إلى أن وزارة التعليم طبقت البروتوكلات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من "وقاية" وسيتم تصنيف المدارس وفقًا للنماذج لمراعاة متوسط عدد الطلاب داخل الصف بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتحقق من تصنيف المدارس وفقًا لهذه البروتوكلات.