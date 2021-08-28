شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شخص يصوب على زجاجة ماء ويفتح الغطاء دون إسقاطها ورئيس اتحاد الرماية يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء أو إحداث ضرر بالعلبة.

وتفاعل رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، مع الفيديو، معلقا:"ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

وأثار الفيديو إعجاب عدد كبير من المواطنين بسبب براعة هذا الشاب في فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء.