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شاهد.. شخص يصوب على زجاجة ماء ويفتح الغطاء دون إسقاطها ورئيس اتحاد الرماية يتفاعل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شخص يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء أو إحداث ضرر بالعلبة.

وتفاعل رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، مع الفيديو، معلقا:"ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

وأثار الفيديو إعجاب عدد كبير من المواطنين بسبب براعة هذا الشاب في فتح الغطاء دون إسقاط علبة الماء.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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