شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم ببعض مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنة ظهرت في مقطع فيديو وهي تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الرياض.

وأشار الأمن العام إلى القبض على مواطن وأربعة مقيمين من الجنسية السورية قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه بالرياض، فضلًا عن ضبط مقيم من الجنسية اليمنية نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية ارتكبا 14 حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية في جدة، إلى جانب القبض على 5 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة 580 رأسًا من الماشية في مكة المكرمة.

وتضمنت القائمة ضبط مواطن نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها بالقصيم.