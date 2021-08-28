شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 47 من الدراجات النارية المخالفة على شاطئ خليج سلمان بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت ‏‎أمانة جدة مصادرة 47 من الدراجات النارية المخالفة على شاطئ خليج سلمان بنطاق بلدية ذهبان الفرعية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في إزالة كافة المخالفات البلدية ومتابعة حملات مكافحة التشوه البصري.

وفي وقت سابق، اتلفت أمانة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة (17) طن من الملابس المستعملة. حيث جرى ضبط مستودع يستغله عدد من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بحي بترومين.