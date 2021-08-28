شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: انتهاء الصيف في 22 سبتمبر والحرارة ستنخفض تدريجيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المختص بالتوقعات بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، أننا نعيش آخر أيام الصيف ، موضحا أن الحرارة ستنخفض تدريجيا .

وأضاف المختص أننا سنلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة، مبينا أنه مع بداية شهر أكتوبر سيكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى بالمساء، وكذلك انخفاض في درجات الحرارة الكبرى.

ولفت العقيل إلى أن نهاية الصيف ستكون في 22 من شهر سبتمبر القادم، وذلك بدخول فصل الخريف.