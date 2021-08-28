شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: التربيع الأخير يشرق في سماء المملكة غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن ‎قمر التربيع الأخير لشهر محرم سيشرق في سماء ‎المملكة والوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الأحد 29 أغسطس.

وأضافت أنه سيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج – أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض مقارنة بأي قمر تربيع آخر هذا العام 2021، مشيرة إلى أن القمر سيكون بين عنقود الثريا ونجم الدبران على قبة السماء هذه الليلة الا أن الثريا لن تُرى بالعين المجردة من داخل المدن لكن يمكن رصدها عبر المنظار، في حين سيكون من السهل رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر قرب القمر.

وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيصل نقطة الأوج عند الساعة 05:22 صباحا ( 02:22 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 404,099 كيلومتر وسيرصد عالياً في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الإثنين، بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 10:13 صباحا (07:13 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.