عودة الدراسة حضوريا بالتعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.. الأحد

الرياض - محمد عبدالله - تستقبل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، غدًا الأحد، طلاب وطالبات المرحلتين «المتوسطة والثانوية»؛ وذلك بعود الدراسة حضوريا وفقا للضوابط المقررة من قبل وزارتي «التعليم والصحة».

ووفق الضوابط المقررة بشأن «عودة الدراسة الحضورية»، تبدأ العودة إلى المدارس لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا.

ويتصدر ضوابط العودة الحضورية للدراسة، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وتنص الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية، التي اعتمدتها وزارة التعليم للعام الدراسي 1443هـ على : «بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية».

يأتي ذلك بعد أن أتمَّت وزارة التعليم جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

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