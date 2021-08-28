بالفيديو.. وزير الداخلية يدشن مقر مكافحة المخدرات بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - دشن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم السبت، مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات -عبر تويتر- فيديو لتدشين وزير الداخلية مقر المكافحة بالرياض، حيث استعرض المقر واطلع على الخطط.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم ضبط (16397) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وحرس الحدود، بجميع مناطق المملكة، خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الحملات الميدانية المشتركة.

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