أخبار السعودية.. انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر.. وضبط 16 ألف مخالف لأنظمة العمل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021 منها: انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر المقبل، وضبط 16 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع.

انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر المقبل

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أننا نعيش آخر أيام الصيف وسنلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

الداخلية تعلن ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (16397) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وحرس الحدود، بجميع مناطق المملكة، خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الحملات الميدانية المشتركة.

97.7 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و66.4 مليون جرعة لقاح بالخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج تجاوز 66.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%.

الجوازات السعودية تحدد شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة، مشيرة إلى خطوات إصدارها.

«هيئة الزكاة» توضح متى يخضع تأجير المحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ تأجير العقارات تجاريًا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي للتسجيل في الضريبة (375,000 ريال).

الصحة: يمكن دخول السعودية لمتلقي جرعتين من لقاح ساينوفارم بـ«شرط»

ذكرت وزارة الصحة، أنه يمكن دخول المملكة لمَن تلقى جرعتين من لقاح ساينوفارم أو ساينوفاك، بشرط أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطية من لقاح معتمد بالسعودية.

التأمينات الاجتماعية: 10 أسباب لإيقاف دعم ساند و12 شرطًا للاستفادة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 10 أسباب لإيقاف دعم التعطل عن العمل «ساند»، مشيرة إلى شروط الاستحقاق.

«أمن الطرق» توجِّه تنبيهًا لسالكي طريق «جدة- ينبع»

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات على طريق ينبع جدة، بوجود أعمال إنشائية تتطلب تحويل الطريق بشكل مؤقّت.

الحصيني عن طقس «السبت»: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المناخية اليوم السبت على معظم مناطق المملكة خلال فترات النهار حارة، تميل للاعتدال فجرًا.

«السديس» يدشن مبادرة اعتدال لنشر الوسطية في الفكر والسلوك

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مبادرة (اعتدال)؛ بحضور فضيلة الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي وفضيلة مدير أكاديمية اعتدال الشيخ صلاح بن عيد الطفيحي.

ضبط عبوات عصائر مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ«هدا الطائف»

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في بلدية الهدا الفرعية، بمساندة من شرطة الهدا، من ضبط ومصادرة عبوات عصائر مجهولة المصدر، تم تخزينها بشكل مخالف للاشتراطات الصحية من قبل مجموعة من الباعة الجائلين.

الدفاعات الجوية السعودية تدمر مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، باتجاه خميس مشيط.

«المرور»: جاهزون لتنفيذ خطتنا المتزامنة مع عودة الدراسة بكل المناطق

أكد مدير عامّ المرور اللواء سلمان الجميعي، جاهزية الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، وذلك في جميع مناطق المملكة.

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