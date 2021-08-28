تنبيهات الأرصاد.. أمطار على جازان ورياح مثيرة للأتربة في نجران

الرياض - محمد عبدالله - يسود طقس متقلِّب في بعض محافظات السعودية، حيث نبَّه مركز الأرصاد إلى احتمالية هطول أمتار وعواصف خلال طقس اليوم.

كما وجَّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد من طقس سيَحْمِل معه أتربة، وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.

ونبَّه مركز الأرصاد، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.