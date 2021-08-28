الصحة: استمرار انخفاض الحالات النشطة والحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 978 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 1020 حالة بانخفاض قدره 42 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا، حيث تم تسجيل 3537 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 3718 حالة، وذلك بانخفاض قدره 181 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 234 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و 409 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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