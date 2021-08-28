وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي سبل دعم بغداد

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في قمة بغداد للتعاون والشراكة بحضور زعماء 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش المؤتمر، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الحديث في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.

ومن جانبها، أكدت الخارجية السعودية دعمها للعراق في استضافة المؤتمر، وما يشكله من أهمية لأمن المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت اليوم السبت أن مؤتمر بغداد يمثل قاعدة للحوار على أساس الاستثمار والاقتصاد.

وأشارت الخارجية العراقية في بيان لها، إلى أن المؤتمر لن يناقش قضايا خلافية بل يركز على العامل المشترك.