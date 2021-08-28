وزير الخارجية يبحث مع الكاظمي تعزيز العلاقات بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس وزراء جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي، بالقصر الرئاسي في بغداد، اليوم السبت، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، واستعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى رئيس الوزراء، ولحكومة وشعب العراق الشقيق.

فيما حمَّله رئيس وزراء العراق، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرَى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التَّنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

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