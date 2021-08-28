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7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض ومكة وجازان في المقدمة

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الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 67 إصابة جديدة، من إجمالي 234 حالةً، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 36 حالة، وجازان والقصيم 22 حالة لكل منها، والشرقية 21 حالة، والمدينة المنورة 14 حالة، وعسير 13 حالة، ونجران 10 حالات، والحدود الشمالية 7 حالات، والجوف وحائل وتبوك 6 حالات لكل منها، والباحة 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و409 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة، فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح أكثر من 35.5 مليون جرعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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