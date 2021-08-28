وزير الخارجية في قمة بغداد: قيادة المملكة لا تدخِّر جهدًا لدعم العراق

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان: انَّ مؤتمر بغداد الدولي يتزامن مع تحديات تتطلب منّا رفع مستوى التنسيق. مؤكدًا أنَّ قيادة المملكة لا تدخِّر جهدًا في دعم العراق على كافة الأصعدة.

وأضاف وزير الخارجية (وفقًا للعربية)، أنَّ المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق، مشيرًا إلى أنَّ الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان في كلمته قائلًا: إنَّ الرياض تثمّن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المُنْفَلت بيد الميليشيات، وأنَّ السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف.

وبدأت في بغداد ظهر اليوم، وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية.

ويشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

كما يشارك نائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، ووزراء خارجية كلٍّ من السعودية وتركيا وإيران والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وممثلون عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجموعة دول العشرين والاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصادر عراقية فإنَّ المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأعلنت السلطات الأمنية عن تطبيق خطة أمنية لتأمين عملية انعقاد مؤتمر القمة ونشرت قوات عسكرية وأمنية في جميع الطرق التي ستمرّ بها مواكب ضيوف العراق، من دون تطبيق إجراءات حظر التجوال.

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