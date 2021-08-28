آل الشيخ يلتقي مديري المناطق التعليمية قبل يوم من انطلاق الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - عقد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، لقاءً مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات لمناقشة استعدادات بداية العام الدراسي، المقرَّر له يوم غدٍ الأحد.

وأكَّد آل الشيخ خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين.

وشدَّد وزير التعليم على أنَّ تلك الخطوة تعدّ مسؤولية كبيرة، نظرًا لظروف الجائحة، ويقتضي دور الوزارة على أن تكون رحلة الطالب التعليمية آمنة وصحية، ومطمئنة للأسرة وأولياء الأمور، داعيًا إلى تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الواردة فيها.

وأضاف: "مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم، مؤكدًا هدفنا هو الحفاظ على سلامة الطلبة.

تابع: "لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلّا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، داعيًا الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق توكلنا لاستكمال الحصول على الجرعات".