الحيزان: تضاؤل فرص هطول الأمطار وبؤر محدودة بمناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، تضاؤل فرص هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة، بحيث تنحسر في بؤر محدودة بعدة مناطق.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنَّ فرص الأمطار تتضاءل بشكل كبير، وتستمرّ لما تبقى من هذه الليلة على منطقتي الباحة وعسير وجنوب غرب منطقة المدينة المنورة؛ مع احتمالية ظهور بؤر هطول خفيفة محدودة ومتفرقة بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أنَّه خلال الـ 24 ساعة القادمة ستهدأ وتيرة هطول الأمطار وتنحسر في نطاقات محدودة من منطقة تبوك في قطاعها الغربي والشمالي، وبينها وبين غرب منطقة الجوف، وكذلك شمال غرب منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة مكة بشكل محدود، بالإضافة إلى مرتفعات عسير والباحة وأجزاء من شرق منطقة جازان.

وحول طقس اليوم السبت، أوضح الحيزان أنَّه سيكون حارًا وسط النهار بشكل عام ومعتدل على المرتفعات، أمَّا الرياح فستكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتشكل الموجات الغبارية قائم بدرجة كبيرة من وسط العراق حتى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، مرورًا بالكويت وحفر الباطن والقصيم والرياض ووصولًا حتى شرورة ونجران والربع الخالي.

اقرأ أيضا:

الحصيني عن طقس «السبت»: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.. وأمطار على 5 مرتفعات