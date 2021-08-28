الصحة: 234 إصابة بكورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 543796 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 531733 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8526 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 35,536,072 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا بالمملكة

الصحة: يمكن دخول السعودية لمتلقي جرعتين من لقاح ساينوفارم بـ«شرط»