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«أمن الطرق» توجِّه تنبيهًا لسالكي طريق «جدة- ينبع»

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الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات على طريق ينبع جدة، بوجود أعمال إنشائية تتطلب تحويل الطريق بشكل مؤقّت.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أنَّها تودّ التنبيه لسالكي طريق ينبع-جدة، عند الكيلو (٦٠) والعلامة الكيلو مترية (١٠٦٧) بوجود أعمال إنشائية بالطريق تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت لمسافة (٢) كيلو متر.

وأضافت أنَّه سيتم إغلاق مسارات الطريق للمتّجه من جدة-ينبع، وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من ينبع-جدة لمسارين، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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