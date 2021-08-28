«أمن الطرق» توجِّه تنبيهًا لسالكي طريق «جدة- ينبع»

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات على طريق ينبع جدة، بوجود أعمال إنشائية تتطلب تحويل الطريق بشكل مؤقّت.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أنَّها تودّ التنبيه لسالكي طريق ينبع-جدة، عند الكيلو (٦٠) والعلامة الكيلو مترية (١٠٦٧) بوجود أعمال إنشائية بالطريق تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت لمسافة (٢) كيلو متر.

وأضافت أنَّه سيتم إغلاق مسارات الطريق للمتّجه من جدة-ينبع، وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من ينبع-جدة لمسارين، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

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