كيف يقسم حضور الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية؟

أكدت مصادر في عدة مدارس متوسطة وثانوية لـ"دوت الخليج" أنها ستعمل على تقسيم طلاب المدرسة إلى مجموعات حسب كل مدرسة والسعة الاستيعابية لها من الطلاب والطالبات بحيث يمكن تقسم هذه المجموعات إلى قسمين أو ثلاثة أقسام ويرمز لكل قسم بالحرف اللاتيني A وB وC، وهكذا. ويمكن لإدارة المدرسة أن توزع دوام هذه المجموعات بحيث تحضر كل مجموعة إلى المدرسة يومين في الأسبوع فيما سيكون حضور الطالبة أو الطالبة لبقية أيام الأسبوع عن بعد، وذلك بحسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة. وتضع إدارة كل مدرسة جدولا مخصصا لذلك ويتم إرساله للطلاب والطالبات.

وظهر من خلال إعلانات الكثير من المدارس المرسلة إلى الطلاب والطالبات أن هناك تباينا في عدد هذه المجموعات وعدد أيام الحضور إلى المدرسة وذلك باختلاف عدد طلاب كل منشأة.

ويبدأ الطلبة عاما دراسيا استثنائيا في دراسة مناهج جديدة لسلاسل عالمية، حيث تم إعداد (34) منهجاً جديداً، وتطوير (89) منهجا قائما، وإنهاء ما يقارب من (120) ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، وكذلك دراسة أول فصل دراسي ضمن نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفق الخطط والتقويم الدراسي الجديد الذي تطبقه وزارة التعليم ويتضمن 39 أسبوعا دراسيا عبر ثلاثة فصول؛ لتعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية أثناء الرحلة التعليمية، وإبقاء الطلبة في عمليات تعليم بنائي مستمر وفعّال لمعارفهم وصقل مهاراتهم مع تقليص الانقطاعات الطويلة، والتركيز على إعداد الطلبة في جميع المراحل التعليمية لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي، والربط بين المهارات والقدرات وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ووضعت وزارة التعليم في السعودية، حزمة من الضوابط العامة في العام الدراسي الجديد، وألزمت الطلبة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة، مع استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، بالإضافة إلى التقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة.