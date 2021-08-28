آل الشيخ: الإجراءات الصحية هدفها الحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي التعليم

وقال: "إن مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية"، موضحا أنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على سلامة الطلبة.
وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، داعيا الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق توكلنا لاستكمال الحصول على الجرعات.
وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي غدا وهم محملون بالآمال والطموحات، ومتطلعين إلى توفير جميع الخدمات والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.
وناقش وزير التعليم خلال الاجتماع مع مديري التعليم تقارير العمل في مجالات الصيانة والتشغيل والنظافة، وتوفير احتياجات الإجراءات الاحترازية، والنقل المدرسي، والتعليم عن بُعد، ومتطلبات التحوّل التقني للعملية التعليمية.
حضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين.
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