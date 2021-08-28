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الرياض ومكة تسجلان 103 إصابات كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ 3537

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

الرياض ومكة تسجلان 103 إصابات كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ 3537

إجمالي حالات التعافي يرتفع إلى (531733) حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

 

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (409) حالات جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (531733) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3537) حالة من بينها (978) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (543796) حالة، توفي منهم (8526) حالة.

توزيع حالات كورونا 

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (234 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة الرياض 67، مكة المكرمة 36، جازان 22، القصيم 22، الشرقية 21، المدينة المنورة 14، عسير 13، نجران 10، الحدود الشمالية 7، الجوف 6 ، حائل 6، تبوك 6 ، منطقة الباحة 4 حالات.

الرياض ومكة تسجلان 103 إصابات كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ 3537 - متابعات الخليج 365


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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