، رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الخارجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، بالقصر الرئاسي في بغداد، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس الوزراء، ولحكومة وشعب العراق الشقيقة؛ فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تَطرّق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.