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وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية العراق، اليوم، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وكان في استقباله والوفدَ المرافق له في مطار بغداد، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من منسوبي السفارة.
وعَقَد وزير الخارجية مع نظيره العراقي، جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتَطَرّق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 03:16 PM
للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكةوزير الخارجية يصل إلى جمهورية العراق
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية العراق، اليوم، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وكان في استقباله والوفدَ المرافق له في مطار بغداد، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من منسوبي السفارة.
وعَقَد وزير الخارجية مع نظيره العراقي، جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتَطَرّق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
، وزير الخارجية يصل إلى جمهورية العراق ،
المصدر : الخليج 365
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