الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

وزير الخارجية: القيادة في السعودية لا تدخر جهداً في دعم العراق على كافة الأصعدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، أن العراق يلعب دوراً مهماً في المنطقة، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الوقوف إلى جانب العراق.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، أن الاجتماع يتزامن مع تحديات تتطلب منا رفع مستوى التنسيق، مشيراً إلى أن القيادة في السعودية لا تدخر جهداً في دعم العراق على كافة الأصعدة.

دعم استقرار العراق

وتابع أن السعودية ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق، والرياض تدعم حكومة الكاظمي بما يضمن استقرار العراق.

ولفت إلى أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف، ونثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات.

وشدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.

يذكر أنه انطلقت في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.

شراكة اقتصادية

وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين في القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كلاًّ من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.



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