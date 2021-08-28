هكذا استعدت جامعة بيشة للعودة الحضورية الآمنة للعام الجامعي الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - بيشة

أكملت جامعة بيشة الاستعدادات والتجهيزات لبدء الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، بمختلف المراحل الأكاديمية والكليات والفروع في بيشة وبلقرن والنماص وتثليث، بإشراف مباشر من رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي لضمان تحقيق العودة الحضورية الآمنة وفقًا لتوجيهات وخطة وزارة التعليم المبنية على التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على آليات العودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.

جولات ميدانية

وقام رئيس الجامعة بجولات ميدانية يرافقه وكلاء الجامعة ومديري الإدارات المساندة، على كافة المباني والمرافق في مختلف الفروع للتأكد من اكتمال التجهيزات وتطبيق خطة العودة الحضورية الآمنة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما شملت الزيارات تفقد المباني الجديدة المستلمة من إدارة التعليم والمشاريع الجاري تنفيذها والأراضي المخصصة للفروع.

تحضيرات مبكرة

وأوضحت الجامعة أن التحضيرات لبدء الدراسة بدأت منذ وقت مبكر قبل 3 أشهر، حيث أصدر رئيس الجامعة قرارين بتشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق لعودة العملية التعليمية برئاسة سعادته، وتشكيل اللجنة الاستشارية للعودة الحضورية بمشاركة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، وقد عقدت اللجنتان أكثر من 35 اجتماعًا وورش عمل تضمنت إعداد الخطط الدراسية والاحترازية والترتيبات اللازمة لعودة أعضاء هيئة التدريس والطلبة وانتظام العملية التعليمية.

ترتيبات العودة الحضورية

وبينت الجامعة أن الترتيبات اشتملت على اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد-19) لاستئناف الدراسة والدخول لمقار الجامعة وتسجيل المقررات للفصل الدراسي الأول، مع إتاحة التأجيل أو الاعتذار للطلبة الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح دون أن يحتسب عليهم من خلال الدخول على الرابط: ‏https://forms.gle/UCCLSWprtn338k9PA، كما سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغياب والحرمان على الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي اللقاح بعد بدء الفصل الدراسي. وأكدت على التحديث المستمر لحالات التحصين وإتاحة الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للطلاب الذين استكملوا جرعات التحصين آليًا. مشددة على أنه لن يتمكن الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي اللقاح من الحضور للجامعة والدخول على حساباتهم على بوابة الخدمات الالكترونية. ودعتهم إلى معالجة وضعهم الدراسي وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالتأجيل أو الاعتذار، وفي حال عدم معالجة وضعهم وفق ما تقدم، ستكون الحالة “مطوي القيد” في النظام الأكاديمي، مما يتطلب إعادة القيد في الفصل الدراسي التالي وفق التقويم الجامعي.

تحسين بيئة التعلم

وعلى صعيد تجهيز المباني والمعامل، أفادت الجامعة أنه إدارة المشاريع والصيانة أطلقت مبادرة لتحسين بيئة التعلم، بهدف تعزيز بيئة تعليمية ترعى المتعلم وتستحثه على بذل كل جهد مستطاع في التعلم وبذل أقصى طاقته لتحصيل العلم والمعرفة. وتضمنت أبرز المشاريع المنفذة للعام الجامعي 1443هـ: استلام مبنيين من إدارة التعليم بمحافظة بيشة وضمها لمباني كليتي العلوم والآداب في بلقرن وتثليث، إعادة تأهيل مبنى كلية التربية، إنشاء صالة أنشطة بكلية الآداب، إنشاء قاعات جديدة بكليتي الآداب وإدارة الأعمال، تحسين مرافق ومعامل كليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية، إعادة بناء صالة الاستقبال الرئيسة، صيانة شاملة لمباني فروع الجامعة في بلقرن والنماص وتثليث، تهيئة الميادين الرياضية.

النقل الجامعي

كما وقعت الجامعة عقدًا جديدًا مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لنقل الطالبات في جميع الفروع (بيشة، بلقرن، النماص، تثليث) لمدة 3 سنوات، يشمل نقل نحو 9 آلاف طالبة عبر 88 حافلة حديثة الصنع وفق أحدث مواصفات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية اللازمة، والمزودة بنظام متابعة حركة الحافلات عبر نظام (GPS) الإلكتروني.

استحداث تخصصات جديدة

وعلى صعيد عمليات القبول، فقد أنجزت عمادة القبول والتسجيل عملية القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بعد استحداث تخصصات جديدة تعزز برامج الاقتصاد المعرفي وتواكب رؤية المملكة 2030 وبشكل يتواءم مع متطلبات سوق العمل، تضمنت في مرحلة البكالوريوس (بيشة: الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الكيمياء الصناعية، القانون، علم المعلومات الجغرافية، الآثار والسياحة) (بلقرن: تمريض عام) (النماص: تمريض عام) (تثليث: تمريض عام)، وفي مرحلة الدبلوم: (بيشة: إدارة أعمال، إدارة السجلات الصحية، هندسة التشييد والبناء، السفر والسياحة، إدارة الترفيه، التسويق الإلكتروني، إدارة الموارد البشرية) (النماص: إدارة الأعمال، السفر والسياحة) (بلقرن: إدارة الأعمال، التسويق الإلكتروني) (تثليث: إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

في الوقت ذاته، أنجزت عمادة الدراسات العليا القبول في (21) برنامجًا للدراسات العليا للطلاب والطالبات، في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات.

تطوير الأنظمة الرقمية

في حين عملت الجامعة على تطوير خدماتها الإلكترونية في إطار برنامج التحول الرقمي عن طريق دشين نظامين متطورين، الأول نظام الحضور الذكي “حاضر”، والذي يمثل الجيل الجديد من أنظمة التحضير والتحكم الكامل بساعات العمل حيث يعمل باستخدام تقنيات انترنت الأشياء (IoT) من خلال بصمة الوجه والصوت الخاصة بكل موظف، ويملك عدة مزايا تشتمل على تحضير آلاف الموظفين في لحظات، وسهولة تسجيل وإدارة الموظفين، وإدارة خطط الدوام والإجازات، ووصول لحظي لبيانات التحضير، وتوفره على مختلف الأجهزة اللوحية، مع توفر لوحة تحكم لضبط إعداد النظام.

كما تم تدشين نظام إدارة المراسلات الإدارية الجديد “تواصل”، والذي يخدم منسوبي الجامعة ويعمل على أجهزة الحاسب الآلي المكتبية وتطبيقات الجوال الرقمية، ويتمتع بواجهات عملية وميسرة بطريقة تدعم التحول الرقمي الكامل، بالإضافة إلى امتلاكه أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات من الاختراق والتسريب، وكذلك استطاعته إرسال واستقبال المراسلات الحكومية بين الجهات ذات العلاقة بشكل إلكتروني كامل.



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