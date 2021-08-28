فلكية جدة: التربيع الأخير يزين سماء السعودية غداً الأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن قمر التربيع الأخير لشهر محرم سيشرق بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الأحد 29 أغسطس وسيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج – أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض مقارنة بأي قمر تربيع آخر هذا العام 2021.

عنقود الثريا ونجم الدبران

وأضاف أن القمر سيكون بين عنقود الثريا ونجم الدبران على قبة السماء هذه الليلة إلا أن الثريا لن تُرى بالعين المجردة من داخل المدن لكن يمكن رصدها عبر المنظار، في حين سيكون من السهل رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر قرب القمر.

وسيصل القمر نقطة الأوج عند الساعة 05:22 صباحاً ( 02:22 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 404,099 كيلومتراً وسيرصد عالياً في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الاثنين.

بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 10:13 صباحاً (07:13 صباحاً بتوقيت غرينتش) وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

دوران القمر حول الأرض

ويدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلماً، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله في منزلة الاقتران لشهر صفر 1443.

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