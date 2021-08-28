، "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً