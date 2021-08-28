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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 02:20 PM
تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
، "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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