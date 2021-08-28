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شهدت الأسعار اليوم بمهرجان بريدة للتمور اعتدالًا ملموسًا للشراء لأكثر من 45 صنفًا.
وتصدر نوع السكري والصقعي المبيعات بأسعار ما بين 30 إلى 300 ريال للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما تفاوتت أسعار الخلاص بين 25 إلى 90 ريالًا، والشقراء بين 20 إلى 50 ريالًا.
وبلغت أسعار السكرية الحمراء من 15 إلى 50 ريالًا، والشيشي من 20 إلى 35 ريالًا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 15 ريالًا.
وسجلت بقية أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها، فيما سترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 02:18 PM
السوق يترقّب في الأيام القادمة ورود كميات وأنواع مختلفةمهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا
شهدت الأسعار اليوم بمهرجان بريدة للتمور اعتدالًا ملموسًا للشراء لأكثر من 45 صنفًا.
وتصدر نوع السكري والصقعي المبيعات بأسعار ما بين 30 إلى 300 ريال للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما تفاوتت أسعار الخلاص بين 25 إلى 90 ريالًا، والشقراء بين 20 إلى 50 ريالًا.
وبلغت أسعار السكرية الحمراء من 15 إلى 50 ريالًا، والشيشي من 20 إلى 35 ريالًا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 15 ريالًا.
وسجلت بقية أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها، فيما سترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.
، مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا ،
المصدر : الخليج 365
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