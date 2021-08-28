محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى تحويل الطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم عند الكيلو ٦٠ ذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنها تود تنبيه سالكي طريق "ينبع- جدة"، عند الكيلو ٦٠، والعلامة الكيلو مترية ١٠٦٧، بخصوص وجود أعمال إنشائية بالطريق. وقالت: إن هذه الأعمال الجارية تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم؛ وذلك من خلال إغلاق مسارات الطريق للمتجه من "جدة- ينبع". وأضافت أنه سيتم تحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من "ينبع- جدة" لمسارين؛ داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر. 28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 02:10 PM أشار إلى تحويل الطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم عند الكيلو ٦٠ "أمن الطرق" ينبّه سالكي طريق "ينبع- جدة" لوجود أعمال إنشائية "أمن الطرق" ينبّه سالكي طريق "ينبع- جدة" لوجود أعمال إنشائية ذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنها تود تنبيه سالكي طريق "ينبع- جدة"، عند الكيلو ٦٠، والعلامة الكيلو مترية ١٠٦٧، بخصوص وجود أعمال إنشائية بالطريق. وقالت: إن هذه الأعمال الجارية تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت مسافة ٢كم؛ وذلك من خلال إغلاق مسارات الطريق للمتجه من "جدة- ينبع". وأضافت أنه سيتم تحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من "ينبع- جدة" لمسارين؛ داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر. الكلمات المفتاحية ، "أمن الطرق" ينبّه سالكي طريق "ينبع- جدة" لوجود أعمال إنشائية ،

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