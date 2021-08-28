- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
التقى الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، كلًّا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قمة ثلاثية مشتركة.
وأشار مصدر عراقي في وقت سابق لوسائل إعلام، إلى أن هذا الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر وقطر يهدف إلى تقريب وجهات النظر.
ويأتي اللقاء على هامش قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تركز على ترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.
ويسعى المؤتمر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البنّاء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 01:52 PM
لتقريب وجهات النظر ودعم أسس الحوار والعلاقات البينية المشتركةلقاء ثلاثي بين مصر والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد
التقى الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، كلًّا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قمة ثلاثية مشتركة.
وأشار مصدر عراقي في وقت سابق لوسائل إعلام، إلى أن هذا الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر وقطر يهدف إلى تقريب وجهات النظر.
ويأتي اللقاء على هامش قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تركز على ترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.
ويسعى المؤتمر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البنّاء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.
، لقاء ثلاثي بين مصر والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء ثلاثي بين مصر والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.