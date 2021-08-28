شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه نصيحة للمتقاعدين للتغلب على الأمراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

نصح المواطن الإعلامي محمد بن يحيي الفيفي كبار السن بممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم من جميع الأمراض التي تظهر بعد التقاعد.

وقال الفيفي عن تجربته بعد التقاعد، إنه بعد التقاعد بسنة بدأت تظهر عليه الأمراض من ضغط وسكر وغيرها حتى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن هناك الدكتور كتب له العديد من الأدوية ونصحه بإنقاص الوزن إلى 65 كليو، مشيراً أنه نجح في ذلك عن طريق ممارسة رياضة المشي، وهو الأمر الذي ساعده في الاستغناء عن جميع الأدوية التي كان يستخدمها.

ووجه الفيفي رسالة إلى جميع المتقاعدين وكبار السن نصحهم فيها بممارسة رياضة المشي، حتى ولو القليل من الوقت يومياً للتخلص من الأمراض وعدم الاستسلام للأمراض والأدوية.